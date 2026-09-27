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Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм
2 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
22х11х4
Вес, г.
568

Описание товара Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм

Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм

Отзывы о товаре Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-75_z02, 50 - 75 мм - купить по цене 2800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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