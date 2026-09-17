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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм

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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм - фото 1
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм - фото 2
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм - фото 1
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм - фото 2
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х27
Вес, г.
375

Описание товара Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм

Литой профессиональный уровень оснащен особо мощными магнитами, фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.

Отзывы о товаре Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Литой профессиональный уровень оснащен особо мощными магнитами, фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм – стоимость товара 1630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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