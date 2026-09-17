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Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1

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Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 1
Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 2
Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 3
Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 4
Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 5
Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 6
Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 1
  • Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 2
  • Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 3
  • Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 4
  • Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 5
  • Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 6
  • Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
100x20x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х2
Вес, г.
125

Описание товара Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1

Карманный многоцелевой уровень с магнитом для быстрой локальной проверки плоскостей, разметки выключателей или мелкого монтажа.

Отзывы о товаре Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
100x20x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Карманный многоцелевой уровень с магнитом для быстрой локальной проверки плоскостей, разметки выключателей или мелкого монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в 1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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