Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-150, 1500 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 742132
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1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.02
Вес, г.
980
Описание товара Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-150, 1500 мм
Строительный усиленный уровень ЗУБР 34590-150 предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Мощный профиль из авиационного алюминия обеспечивает надежность и долговечность. Точность измерений 0.5 мм/м. 3 ударопрочные колбы с гарантией 50 лет. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Строительный усиленный уровень ЗУБР 34590-150 предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Мощный профиль из авиационного алюминия обеспечивает надежность и долговечность. Точность измерений 0.5 мм/м. 3 ударопрочные колбы с гарантией 50 лет. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-150, 1500 мм - стоимость товара 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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