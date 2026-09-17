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Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль

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Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 1
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 2
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 3
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 4
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 5
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 6
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 7
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 8
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 1
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 2
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 3
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 4
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 5
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 6
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 7
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 8
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.2х0.15
Вес, г.
880

Описание товара Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль

Универсальный метровый уровень с усиленными ребрами жесткости и встроенными магнитами для фиксации на стальных профилях. Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.

Отзывы о товаре Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный метровый уровень с усиленными ребрами жесткости и встроенными магнитами для фиксации на стальных профилях. Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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