Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
В наличии
Код товара: 742118
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1 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.2х0.15
Вес, г.
880
Описание товара Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль
Универсальный метровый уровень с усиленными ребрами жесткости и встроенными магнитами для фиксации на стальных профилях. Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Универсальный метровый уровень с усиленными ребрами жесткости и встроенными магнитами для фиксации на стальных профилях. Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 мм, усиленный профиль - по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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