Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
В наличии
Код товара: 742106
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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1 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1200x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.2х0.15
Вес, г.
710
Описание товара Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль
Поверочный строительный уровень длиной 120 см без магнитов, защищенный от торцевых ударов резиновыми накладками.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1200x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Поверочный строительный уровень длиной 120 см без магнитов, защищенный от торцевых ударов резиновыми накладками.
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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