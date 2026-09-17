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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль

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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 1
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 2
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 3
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 1
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 2
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 3
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1200x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.2х0.15
Вес, г.
710

Описание товара Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль

Поверочный строительный уровень длиной 120 см без магнитов, защищенный от торцевых ударов резиновыми накладками.

Отзывы о товаре Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1200x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Поверочный строительный уровень длиной 120 см без магнитов, защищенный от торцевых ударов резиновыми накладками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-120_z02, 1200 мм, усиленный профиль - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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