Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 742074
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Stayer
Размеры в упаковке, см
59х26х26
Вес, кг.
3
Описание товара Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т
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Бренд
Stayer
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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