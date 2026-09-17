Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 742062
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MIRAX
Размеры в упаковке, см
58х11х8
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т
Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитЛебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одина...
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитЛебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойн...
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитЛебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитЛебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитЛебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойн...
-
В наличииЦена 24 430 руб.6108 руб. в СплитЛебедка автомобильная электрическая DENZEL 52023, LB- 3000, 3,6 ...
-
В наличииЦена 36 290 руб.9073 руб. в СплитЛебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 ...
Бренд
MIRAX
Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - данный товар вы можете купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т