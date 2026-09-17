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Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
23х13х7
Вес, г.
504

Описание товара Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А

Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А



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Отзывы о товаре Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР АЗУ-140 59310, 6/12 В, 6 А - стоимость товара 1880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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