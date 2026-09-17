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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм

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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм - фото 1
Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм - фото 2
Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм - фото 1
  • Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм - фото 2
  • Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм
2 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
160
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х12
Вес, кг.
2.46

Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм

Шарнирный съемник, 3-захватный с серповидными захватами, 160 мм, ЗУБР Профессионал 43323-160 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Конструкция проста и удобна в использовании, поскольку три лапы не позволяют перекосить подшипник при снятии.



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Отзывы о товаре Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
160
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирный съемник, 3-захватный с серповидными захватами, 160 мм, ЗУБР Профессионал 43323-160 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Конструкция проста и удобна в использовании, поскольку три лапы не позволяют перекосить подшипник при снятии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-160, диаметр 50 - 200 мм – стоимость товара 2890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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