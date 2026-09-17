Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм,
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
съемник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб.
В наличии
Код товара: 742046
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 550 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Max глубина рабочего пространства, мм
305
Max ширина рабочего пространства, мм
390
Min ширина рабочего пространства, мм
55
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х8
Вес, кг.
6.7
Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм,
Шарнирный съемник, 3-захватный с удлиненными захватами, 305 мм, ЗУБР Профессионал 43319-305 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Все лапы можно легко переустановить с внутреннего захвата на внешний. Увеличенная длина обеспечивает доступ к сложным элементам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Max глубина рабочего пространства, мм
305
Max ширина рабочего пространства, мм
390
Min ширина рабочего пространства, мм
55
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Шарнирный съемник, 3-захватный с удлиненными захватами, 305 мм, ЗУБР Профессионал 43319-305 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Все лапы можно легко переустановить с внутреннего захвата на внешний. Увеличенная длина обеспечивает доступ к сложным элементам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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