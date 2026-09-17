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Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм,

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Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 1
Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 2
Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 3
Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 4
Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 1
  • Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 2
  • Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 3
  • Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 4
  • Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм,
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
275
Max ширина рабочего пространства, мм
340
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
3.75

Описание товара Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм,

Шарнирный съемник, 2-захватный с удлиненными захватами, 275 мм, ЗУБР Профессионал 43316-275 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Съемник достаточно прост в использовании. Дополнительная закалка рабочей части обеспечивает эффективность в работе с тугими подшипниками.



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Отзывы о товаре Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм,




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
275
Max ширина рабочего пространства, мм
340
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирный съемник, 2-захватный с удлиненными захватами, 275 мм, ЗУБР Профессионал 43316-275 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Съемник достаточно прост в использовании. Дополнительная закалка рабочей части обеспечивает эффективность в работе с тугими подшипниками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43316-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - стоимость товара 4290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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