Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
В наличии
Код товара: 742035
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 720 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
100
Max ширина рабочего пространства, мм
170
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х3
Вес, кг.
1.53
Описание товара Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм
Раздвижной съемник, 2-захватный 100 мм, ЗУБР Профессионал 43313-170-100 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Лапы можно переустановить таким образом, чтобы работать с обоими вариантами подшипников. Тонкие захваты значительно упрощают доступ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
100
Max ширина рабочего пространства, мм
170
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Раздвижной съемник, 2-захватный 100 мм, ЗУБР Профессионал 43313-170-100 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Лапы можно переустановить таким образом, чтобы работать с обоими вариантами подшипников. Тонкие захваты значительно упрощают доступ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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