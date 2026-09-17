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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм

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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 1
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 2
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 3
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 4
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 1
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 2
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 3
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 4
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм
3 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
100
Max ширина рабочего пространства, мм
170
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х3
Вес, кг.
1.53

Описание товара Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм

Раздвижной съемник, 2-захватный 100 мм, ЗУБР Профессионал 43313-170-100 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Лапы можно переустановить таким образом, чтобы работать с обоими вариантами подшипников. Тонкие захваты значительно упрощают доступ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
100
Max ширина рабочего пространства, мм
170
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Раздвижной съемник, 2-захватный 100 мм, ЗУБР Профессионал 43313-170-100 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Лапы можно переустановить таким образом, чтобы работать с обоими вариантами подшипников. Тонкие захваты значительно упрощают доступ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-170-100, внешний диаметр 25 - 125 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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