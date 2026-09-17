Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник сепараторный 30-50 мм — 1 шт.; съемник сепараторный 50-75 мм — 1 шт.; удлинители 90 мм — 4 шт.; удлинители 120 мм — 4 шт.; винтовой захват — 2 шт.; кейс — 1 шт.
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
В наличии
Код товара: 742028
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Доставка в Санкт-Петербурге
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6 990 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник сепараторный 30-50 мм — 1 шт.; съемник сепараторный 50-75 мм — 1 шт.; удлинители 90 мм — 4 шт.; удлинители 120 мм — 4 шт.; винтовой захват — 2 шт.; кейс — 1 шт.
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
120
Max ширина рабочего пространства, мм
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х7
Вес, кг.
5.4
Описание товара Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12
Набор съемников сепараторных ЗУБР Профессионал, в кейсе 43307-H12 применяется для демонтажа подшипников, шестерней и других деталей, расположенных вплотную к узлам механизма. Изделия выполнены из качественной инструментальной стали, что гарантирует долгий срок службы и стойкость к высоким нагрузкам. Цинковое и фосфатное покрытие обеспечивает защиту от коррозии. В комплект поставки входит пластиковый кейс, для удобства хранения и перемещения набора.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник сепараторный 30-50 мм — 1 шт.; съемник сепараторный 50-75 мм — 1 шт.; удлинители 90 мм — 4 шт.; удлинители 120 мм — 4 шт.; винтовой захват — 2 шт.; кейс — 1 шт.
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
120
Max ширина рабочего пространства, мм
75
Страна производитель
Китай
Набор съемников сепараторных ЗУБР Профессионал, в кейсе 43307-H12 применяется для демонтажа подшипников, шестерней и других деталей, расположенных вплотную к узлам механизма. Изделия выполнены из качественной инструментальной стали, что гарантирует долгий срок службы и стойкость к высоким нагрузкам. Цинковое и фосфатное покрытие обеспечивает защиту от коррозии. В комплект поставки входит пластиковый кейс, для удобства хранения и перемещения набора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - по цене 6990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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