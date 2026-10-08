Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Механизм
Пневмогидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 470 руб.
В наличии
Код товара: 742020
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
46 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
металл
Механизм
Пневмогидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
910
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
820
Высота
1785
Ширина
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.57х0.16х0.16
Вес, кг.
98.2
Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т
Гидравлический пресс Kraftool с усилием 20 тонн — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря ходу штока в 190 мм вы сможете эффективно проводить работы по запрессовке подшипников и брикетированию. Просторные габариты (ширина 700 мм, высота 1785 мм) и внушительный подъём станины до 910 мм позволяют обрабатывать крупные детали. При этом пресс остаётся устойчивым за счёт веса в 98 кг. Пневмогидравлический механизм обеспечивает плавную и быструю работу — никаких лишних усилий. Возможность работы с бутылочным домкратом делает эксплуатацию особенно удобной при интенсивных нагрузках. Надёжный металлический корпус и имя Kraftool — для тех, кто ценит качество и эффективность в мастерской.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
металл
Механизм
Пневмогидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
910
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
820
Развернуть
Высота
1785
Ширина
700
Страна производитель
Китай
Гидравлический пресс Kraftool с усилием 20 тонн — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря ходу штока в 190 мм вы сможете эффективно проводить работы по запрессовке подшипников и брикетированию. Просторные габариты (ширина 700 мм, высота 1785 мм) и внушительный подъём станины до 910 мм позволяют обрабатывать крупные детали. При этом пресс остаётся устойчивым за счёт веса в 98 кг. Пневмогидравлический механизм обеспечивает плавную и быструю работу — никаких лишних усилий. Возможность работы с бутылочным домкратом делает эксплуатацию особенно удобной при интенсивных нагрузках. Надёжный металлический корпус и имя Kraftool — для тех, кто ценит качество и эффективность в мастерской.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т - стоимость товара 46470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т