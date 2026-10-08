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Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т

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Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т - фото 1
Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Механизм
Пневмогидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т - фото 1
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 470 руб. 
Начислим 744 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т
46 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал корпуса
металл
Механизм
Пневмогидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
910
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
820
Высота
1785
Ширина
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.57х0.16х0.16
Вес, кг.
98.2

Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т

Гидравлический пресс Kraftool с усилием 20 тонн — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря ходу штока в 190 мм вы сможете эффективно проводить работы по запрессовке подшипников и брикетированию. Просторные габариты (ширина 700 мм, высота 1785 мм) и внушительный подъём станины до 910 мм позволяют обрабатывать крупные детали. При этом пресс остаётся устойчивым за счёт веса в 98 кг. Пневмогидравлический механизм обеспечивает плавную и быструю работу — никаких лишних усилий. Возможность работы с бутылочным домкратом делает эксплуатацию особенно удобной при интенсивных нагрузках. Надёжный металлический корпус и имя Kraftool — для тех, кто ценит качество и эффективность в мастерской.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
металл
Механизм
Пневмогидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
910
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
820
Развернуть
Высота
1785
Ширина
700
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс Kraftool с усилием 20 тонн — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря ходу штока в 190 мм вы сможете эффективно проводить работы по запрессовке подшипников и брикетированию. Просторные габариты (ширина 700 мм, высота 1785 мм) и внушительный подъём станины до 910 мм позволяют обрабатывать крупные детали. При этом пресс остаётся устойчивым за счёт веса в 98 кг. Пневмогидравлический механизм обеспечивает плавную и быструю работу — никаких лишних усилий. Возможность работы с бутылочным домкратом делает эксплуатацию особенно удобной при интенсивных нагрузках. Надёжный металлический корпус и имя Kraftool — для тех, кто ценит качество и эффективность в мастерской.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с гидронасосом и пневмоприводом Kraftool PMD-20 43473-20, 20 т - стоимость товара 46470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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