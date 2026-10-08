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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т

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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т - фото 1
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т - фото 2
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т - фото 1
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т - фото 2
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 310 руб. 
Начислим 485 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т
30 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
910
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
500
Высота
1660
Ширина
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.22х0.16
Вес, кг.
71.5

Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т

Гидравлический пресс Kraftool с усилием 12 тонн легко справится с самыми сложными задачами, от запрессовки подшипников до брикетирования. Большой ход штока 180 мм даёт отличный рабочий диапазон, а стальная конструкция выдержит значительные нагрузки. Пресс оснастили функцией работы под бутылочный домкрат — удобно и практично для различных сценариев. Вес 68,5 кг делает эту модель устойчивой, сочетая надёжность с мобильностью при необходимости. Высота 1660 мм и возможность подъёма станины до 910 мм позволяют комфортно работать с деталями разного размера. Впечатляющие габариты придают конструкции солидность, а ширина 800 мм обеспечивает дополнительную устойчивость в процессе эксплуатации.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
910
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
500
Развернуть
Высота
1660
Ширина
800
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс Kraftool с усилием 12 тонн легко справится с самыми сложными задачами, от запрессовки подшипников до брикетирования. Большой ход штока 180 мм даёт отличный рабочий диапазон, а стальная конструкция выдержит значительные нагрузки. Пресс оснастили функцией работы под бутылочный домкрат — удобно и практично для различных сценариев. Вес 68,5 кг делает эту модель устойчивой, сочетая надёжность с мобильностью при необходимости. Высота 1660 мм и возможность подъёма станины до 910 мм позволяют комфортно работать с деталями разного размера. Впечатляющие габариты придают конструкции солидность, а ширина 800 мм обеспечивает дополнительную устойчивость в процессе эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-12 43472-12, 12 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 30310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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