Усиленная страховочная подставка со штифтом Kraftool S-PIN 43465-2, 290 - 420 мм, 2 т
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 741999
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 480 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
40х39х27
Вес, кг.
2.75
Описание товара Усиленная страховочная подставка со штифтом Kraftool S-PIN 43465-2, 290 - 420 мм, 2 т
Усиленная страховочная подставка со штифтом Kraftool S-PIN 43465-2, 290 - 420 мм, 2 т
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Бренд
Kraftool
Усиленная страховочная подставка со штифтом Kraftool S-PIN 43465-2, 290 - 420 мм, 2 т
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Усиленная страховочная подставка со штифтом Kraftool S-PIN 43465-2, 290 - 420 мм, 2 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1480 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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