Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2?
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Характеристики
Тип инструмента
Динамометрический адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 741998
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Динамометрический адаптер
Тип динамометрического ключа
электронный
Комплектация
Динамометрический ключ - 1 шт.; Переходник 1/4" - 1 шт.; Переходник 3/8" - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
960
Описание товара Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2?
Динамометрический адаптер с переходниками KRAFTOOL Grand 1/2" 64044-200 предназначен для определения усилия затяжки крепежа. Переходники в комплекте избавляют от проблем с размерностью присоединительного квадрата головок. Цифровой дисплей облегчает выставление необходимого крутящего момента. Данный адаптер является прецизионным инструментом и помогает предотвратить поломки крепежа при работе с ним. Хромомолибденовый храповой механизм обеспечивает стойкость к высоким нагрузками при работе. Адаптер, с помощью трещотки и торцовых головок, может использоваться как полноценный и точный динамометрический ключ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Динамометрический адаптер
Тип динамометрического ключа
электронный
Комплектация
Динамометрический ключ - 1 шт.; Переходник 1/4" - 1 шт.; Переходник 3/8" - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
120
Страна производитель
Китай
Динамометрический адаптер с переходниками KRAFTOOL Grand 1/2" 64044-200 предназначен для определения усилия затяжки крепежа. Переходники в комплекте избавляют от проблем с размерностью присоединительного квадрата головок. Цифровой дисплей облегчает выставление необходимого крутящего момента. Данный адаптер является прецизионным инструментом и помогает предотвратить поломки крепежа при работе с ним. Хромомолибденовый храповой механизм обеспечивает стойкость к высоким нагрузками при работе. Адаптер, с помощью трещотки и торцовых головок, может использоваться как полноценный и точный динамометрический ключ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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