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Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624

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Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 1
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 2
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 3
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 4
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 5
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 6
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 7
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 8
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 9
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 10
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 11
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 12
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 1
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 2
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 3
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 4
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 5
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 6
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 7
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 8
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 9
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 10
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 11
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 12
  • Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741966
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
Комплектация
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты
Min толщина ленты, мм
1
Max толщина ленты, мм
20
Длина, мм
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624

Инструмент для натяжения и резки стальной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 предназначен для натяжения стальной ленты на опорах ВЛИ и крепежа тары. Лезвия выполнено из инструментальной стали и закалены токами высокой частоты для увеличения срока службы инструмента.



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Отзывы о товаре Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
Комплектация
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты
Min толщина ленты, мм
1
Max толщина ленты, мм
20
Длина, мм
256
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 предназначен для натяжения стальной ленты на опорах ВЛИ и крепежа тары. Лезвия выполнено из инструментальной стали и закалены токами высокой частоты для увеличения срока службы инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - по цене 5130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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