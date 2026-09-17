Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 741966
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
Комплектация
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты
Min толщина ленты, мм
1
Max толщина ленты, мм
20
Длина, мм
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 предназначен для натяжения стальной ленты на опорах ВЛИ и крепежа тары. Лезвия выполнено из инструментальной стали и закалены токами высокой частоты для увеличения срока службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитНожницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных проф...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитДинамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-2...
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитСтрубцина Kraftool BRC-125 32313-125, 1250/48 мм
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитРучной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный ги...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитОстроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 4 кг, со стальной удлинённой обрез...
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитТиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20)
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитКирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитТиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм,...
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитСтрубцина Kraftool BRC-150 32313-150, 1525/48 мм
-
В наличииЦена 5 840 руб.1460 руб. в СплитКувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-6, 900 мм, 6кг
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитРучной станок для гибки арматуры Kraftool 23300, 20 PT, плавный ...
Бренд
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
Комплектация
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты
Min толщина ленты, мм
1
Max толщина ленты, мм
20
Длина, мм
256
Страна производитель
Китай
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 предназначен для натяжения стальной ленты на опорах ВЛИ и крепежа тары. Лезвия выполнено из инструментальной стали и закалены токами высокой частоты для увеличения срока службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624 - по цене 5130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ЗУБР ИНХ-20 22624