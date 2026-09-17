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Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620

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Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 1
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 2
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 3
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 4
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 5
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 6
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 7
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 8
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 9
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 10
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 11
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 12
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 13
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 14
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 1
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 2
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 3
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 4
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 5
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 6
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 7
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 8
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 9
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 10
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 11
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 12
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 13
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 14
  • Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 170 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741965
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620
13 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
Min толщина ленты, мм
1
Max толщина ленты, мм
20
Длина, мм
170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620

Инструмент для натяжения и резки стальной ленты KRAFTOOL BT-20 Transformer 22620 имеет уникальную конструкцию с трансформируемой трехпозиционной рукояткой. Компактный размер для работы в труднодоступных местах, мощный храповый механизм для ускорения процесса. Применяется для натяжения и резки ленты из нержавеющей стали и стальных стяжек шириной 7.9 и 12 мм при монтаже кронштейнов на опорах воздушных линий электропередачи, а также для крепежа тары.



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Отзывы о товаре Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Для натяжения и резки стальной ленты
Min толщина ленты, мм
1
Max толщина ленты, мм
20
Длина, мм
170
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент для натяжения и резки стальной ленты KRAFTOOL BT-20 Transformer 22620 имеет уникальную конструкцию с трансформируемой трехпозиционной рукояткой. Компактный размер для работы в труднодоступных местах, мощный храповый механизм для ускорения процесса. Применяется для натяжения и резки ленты из нержавеющей стали и стальных стяжек шириной 7.9 и 12 мм при монтаже кронштейнов на опорах воздушных линий электропередачи, а также для крепежа тары.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инструмент для натяжения и резки стальной монтажной ленты Kraftool Transformer BT-20 22620 - этот товар вы можете купить по цене 13170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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