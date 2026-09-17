Top.Mail.Ru
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 1
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 2
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 3
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 4
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 5
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 6
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Пресс-клещи
  • Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 1
  • Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 2
  • Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 3
  • Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 4
  • Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 5
  • Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 6
  • Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт
3 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал инструмента
сталь
Mim сечение кабеля, мм2
0.5
Max сечение кабеля, мм2
6
Съемная матрица
Да
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х24
Вес, г.
721

Описание товара Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт

Пресс-клещи KRAFTOOL изготовлены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей, предназначен для профессионального применения. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал инструмента
сталь
Mim сечение кабеля, мм2
0.5
Max сечение кабеля, мм2
6
Съемная матрица
Да
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Пресс-клещи KRAFTOOL изготовлены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей, предназначен для профессионального применения. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированных наконечников и соединительных муфт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...