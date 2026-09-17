Пресс-клещи Kraftool CP-2 45461-2, 6 - 16 мм?, для втулочных наконечников
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Характеристики
Тип инструмента
Пресс-клещи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
В наличии
Код товара: 741961
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Пресс-клещи
Mim сечение кабеля, мм2
6
Max сечение кабеля, мм2
16
Съемная матрица
Да
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х24
Вес, г.
728
Описание товара Пресс-клещи Kraftool CP-2 45461-2, 6 - 16 мм?, для втулочных наконечников
Пресс-клещи KRAFTOOL изготовлены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей, предназначен для профессионального применения. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Пресс-клещи
Mim сечение кабеля, мм2
6
Max сечение кабеля, мм2
16
Съемная матрица
Да
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Пресс-клещи KRAFTOOL изготовлены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей, предназначен для профессионального применения. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пресс-клещи Kraftool CP-2 45461-2, 6 - 16 мм?, для втулочных наконечников - стоимость товара 3370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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