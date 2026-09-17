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Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Клещи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Клещи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х2
Вес, г.
443

Описание товара Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0

Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0



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Отзывы о товаре Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Клещи
Страна производитель
Китай
Описание
Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультидиапазонные пресс-клещи с квадратным профилем для втулочных наконечников Stayer CS-10 44447, 0 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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