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Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 850 руб. 
Начислим 334 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м
20 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, м
1.21х0.22х0.16
Вес, кг.
10.58

Описание товара Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м

Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м



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Отзывы о товаре Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м – стоимость товара 20850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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