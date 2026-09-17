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Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741894
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый
1 890 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
32х14х8
Вес, кг.
2.68

Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый

Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый

Отзывы о товаре Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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