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Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Размеры в упаковке, м
1.73х0.56х0.14
Вес, кг.
13.3

Описание товара Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад

Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад

Отзывы о товаре Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Описание
Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад – стоимость товара 11350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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