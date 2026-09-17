Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 680 руб.
В наличии
Код товара: 741879
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.46х0.34х0.28
Вес, кг.
15.4
Описание товара Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая
Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 530 руб.3883 руб. в СплитЛестница трехсекционная Сибин 38833-09 9 ступеней
-
В наличииЦена 15 620 руб.3905 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97822, 3 ? 12 ступеней, алюминиевая, трехсекцио...
-
В наличииЦена 17 160 руб.4290 руб. в СплитЛестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней
-
В наличииЦена 17 260 руб.4315 руб. в СплитЛестница алюминиевая трехсекционная СИБРТЕХ, 3 ? 13 ступеней, 97...
-
В наличииЦена 18 800 руб.4700 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97824, 3 х 14 ступеней, алюминиевая, трехсекцио...
-
В наличииЦена 19 340 руб.4835 руб. в СплитЛестница трехсекционная Сибин 38833-11 11 ступеней
-
В наличииЦена 21 510 руб.5378 руб. в СплитЛестница трехсекционная Сибин 38833-12 12 ступеней
-
В наличииЦена 22 250 руб.5563 руб. в СплитВышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м
-
В наличииЦена 24 580 руб.6145 руб. в СплитЛестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней
-
В наличииЦена 26 190 руб.6548 руб. в СплитЛестница трехсекционная Сибин 38833-14 14 ступеней
Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая
Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая