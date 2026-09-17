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Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
10.5

Описание товара Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм

Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм



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Отзывы о товаре Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок профилегибочный цепной ЗУБР СПЦ-40 23620-40, 40 ? 25 мм - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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