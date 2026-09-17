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Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм
8 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
13.5

Описание товара Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм

Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм



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Отзывы о товаре Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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