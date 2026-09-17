Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23610, 5 - 19 мм, кейс, 3/16??-3/4”, эксцентриков
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 741858
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 780 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х15х7
Вес, кг.
2.56
Описание товара Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23610, 5 - 19 мм, кейс, 3/16??-3/4”, эксцентриков
Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23610, 5 - 19 мм, кейс, 3/16??-3/4”, эксцентриков
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Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23610, 5 - 19 мм, кейс, 3/16??-3/4”, эксцентриков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23610, 5 - 19 мм, кейс, 3/16??-3/4”, эксцентриков - купить по цене 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23610, 5 - 19 мм, кейс, 3/16??-3/4”, эксцентриков