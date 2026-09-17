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Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rapid
Тип инструмента
Заклепочник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х7
Вес, кг.
1.42

Описание товара Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм

Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм



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Отзывы о товаре Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rapid
Тип инструмента
Заклепочник
Страна производитель
Китай
Описание
Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник с поворотной головкой Rapid RP60 Multi 5001140, 3,2 / 4,0 / 4,8 мм – стоимость товара 1800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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