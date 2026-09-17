Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
баллонный ключ
Количество предметов, шт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 741818
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
баллонный ключ
Количество балонных ключей, шт
1
Количество предметов, шт
1
Тип гаечных ключей
крестовой
Макс. размер гаечных ключей, мм
22
Мин. размер торцевых головок, мм
17
Макс. размер торцевых головок, мм
22, 19, 21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х10х5
Вес, кг.
1.4
Описание товара Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм
Автомобильный ключ-крест KRAFTOOL 27574 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при замене автомобильных колес. Инструментом можно работать с четырьмя размерами болтов и гаек 17-19-21-22 мм. За счет подвижного шарнира инструмент можно складывать, что упрощает его хранение и транспортировку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Kraftool
Тип товара
баллонный ключ
Количество балонных ключей, шт
1
Количество предметов, шт
1
Тип гаечных ключей
крестовой
Макс. размер гаечных ключей, мм
22
Мин. размер торцевых головок, мм
17
Макс. размер торцевых головок, мм
22, 19, 21
Страна производитель
Китай
Автомобильный ключ-крест KRAFTOOL 27574 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при замене автомобильных колес. Инструментом можно работать с четырьмя размерами болтов и гаек 17-19-21-22 мм. За счет подвижного шарнира инструмент можно складывать, что упрощает его хранение и транспортировку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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