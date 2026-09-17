Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
В наличии
Код товара: 741792
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
120
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.35х0.12
Вес, кг.
3.7
Описание товара Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г
Колун-кувалда KRAFTOOL 20665-10, предназначен для быстрой рубки, колки и тески древесины. Ркоятка защищает суставы от повреждений.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
120
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Колун-кувалда KRAFTOOL 20665-10, предназначен для быстрой рубки, колки и тески древесины. Ркоятка защищает суставы от повреждений.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г – стоимость товара 3310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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