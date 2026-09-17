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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г

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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г - фото 1
Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г - фото 2
Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
115
  • Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г - фото 1
  • Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г - фото 2
  • Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г
4 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
115
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х19х8
Вес, кг.
3.96

Описание товара Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г

Колун-кувалда KRAFTOOL 20665-27, предназначен для быстрой рубки, колки и тески древесины. Рукоятка защищает суставы от повреждений. Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы.

Отзывы о товаре Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
115
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Колун-кувалда KRAFTOOL 20665-27, предназначен для быстрой рубки, колки и тески древесины. Рукоятка защищает суставы от повреждений. Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-27, 900 мм, 2700 г - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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