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Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line

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Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line - фото 1
Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
200
  • Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line - фото 1
  • Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
200
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х20х4
Вес, кг.
3.25

Описание товара Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line

Топор-колун GRINDA PRO-Line S28 представляет собой надежный инструмент для бытового использования, который сочетает в себе прочность и удобство. Рукоять из армированного нейлона с добавлением TPR обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая вероятность скольжения в процессе работы. Лезвие из кованой стали 45 отличается высокой прочностью и долговечностью, что позволяет эффективно справляться с расколом дров. Общая длина топора составляет 710 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между силой удара и контролем над инструментом. Ширина лезвия 200 мм и вес 2.5 кг способствуют эффективной передаче усилия при расколе. Защитная насадка на лезвие обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке.

Отзывы о товаре Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
200
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Топор-колун GRINDA PRO-Line S28 представляет собой надежный инструмент для бытового использования, который сочетает в себе прочность и удобство. Рукоять из армированного нейлона с добавлением TPR обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая вероятность скольжения в процессе работы. Лезвие из кованой стали 45 отличается высокой прочностью и долговечностью, что позволяет эффективно справляться с расколом дров. Общая длина топора составляет 710 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между силой удара и контролем над инструментом. Ширина лезвия 200 мм и вес 2.5 кг способствуют эффективной передаче усилия при расколе. Защитная насадка на лезвие обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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