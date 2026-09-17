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Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
42х17х4
Вес, кг.
1

Описание товара Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г

Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г

Отзывы о товаре Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный кованый топор ЗУБР ВИКИНГ-7 20632, 400 мм, 700/950 г - по цене 1330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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