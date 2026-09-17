Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 741779
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
80
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х23
Вес, кг.
1.61
Описание товара Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле
Колун финского типа с рукояткой из армированного нейлона X-Fiber с технологией фиксации головы FixBelt и морозоустойчивой технологией PolarTech - профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины при агрессивных погодных условиях, морозоустойчивость до -30С.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
80
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Колун финского типа с рукояткой из армированного нейлона X-Fiber с технологией фиксации головы FixBelt и морозоустойчивой технологией PolarTech - профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины при агрессивных погодных условиях, морозоустойчивость до -30С.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле - по цене 3090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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