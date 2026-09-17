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Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г

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Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 1
Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
90
  • Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 1
  • Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г
2 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
90
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х22х18
Вес, кг.
3.93

Описание товара Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г

VIKING Колун тяжелый 3,5 кг 900 мм (голова 2,7 кг) STAYER. Профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины. Закаленные кованые колуны для эффективной и быстрой колки дров. Фиберглассовая рукоятка снижает ударную вибрацию и защищает суставы от повреждений. Специальная закалка режущей кромки. Кованая голова из высокоуглеродистой стали. Боек позволяет работать колуном как кувалдой. Оптимальный баланс длины рукоятки и массы головы. Обратный всад исключает отделение головы от рукоятки. Двухкомпонентная фиберглассовая рукоятка с антивибрационной технологией.

Отзывы о товаре Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
90
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
VIKING Колун тяжелый 3,5 кг 900 мм (голова 2,7 кг) STAYER. Профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины. Закаленные кованые колуны для эффективной и быстрой колки дров. Фиберглассовая рукоятка снижает ударную вибрацию и защищает суставы от повреждений. Специальная закалка режущей кромки. Кованая голова из высокоуглеродистой стали. Боек позволяет работать колуном как кувалдой. Оптимальный баланс длины рукоятки и массы головы. Обратный всад исключает отделение головы от рукоятки. Двухкомпонентная фиберглассовая рукоятка с антивибрационной технологией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный колун-кувалда Stayer VIKING 20626-27, 900 мм, 2700/3500 г - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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