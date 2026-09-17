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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2??

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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 1
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 2
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 3
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 4
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 5
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 6
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
1100
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
0
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 1
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 2
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 3
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 4
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 5
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 6
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2??
7 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
6500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
1100
Частота вращения шпинделя, об/мин
6500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
0
Габариты без упаковки
185х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х8
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2??

Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 1/2", 1100 Нм 64240 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Обладает повышенной износостойкостью внутренних элементов. Крутящий момент 1100 Нм обеспечивает высокую производительность.



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Отзывы о товаре Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2??




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
6500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
1100
Частота вращения шпинделя, об/мин
6500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
0
Габариты без упаковки
185х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 1/2", 1100 Нм 64240 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Обладает повышенной износостойкостью внутренних элементов. Крутящий момент 1100 Нм обеспечивает высокую производительность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1/2?? - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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