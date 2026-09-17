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Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л

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Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л - фото 1
Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л - фото 1
  • Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 480 руб. 
Начислим 824 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л
51 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
3000
Высота, см
85
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
42
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.84х0.42
Вес, кг.
94

Описание товара Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л

Компрессор ЗУБР сочетает внушительную мощность с отличной производительностью — 530 литров в минуту обеспечивают быстрый поток воздуха даже для самых требовательных задач. Ресивер на 100 литров делает модель невероятно вместительной, поэтому её можно использовать для длительных работ без частых перерывов на набор давления. Рабочее давление 10 бар позволит использовать компрессор для широкого спектра инструментов и процессов. Благодаря поршневому ременному типу привода компрессор гарантирует стабильную и надёжную работу. Четырёхтактный двигатель с питанием от аккумулятора принесёт дополнительную мобильность, а немаленький вес — 96,8 кг — подчеркивает солидную конструкцию, рассчитанную на долговечность и интенсивную нагрузку. Размеры (42 см ширина, 85 см высота) позволяют установить компрессор в профессиональной мастерской без потери рабочего пространства.



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Отзывы о товаре Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
3000
Высота, см
85
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
42
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Развернуть
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор ЗУБР сочетает внушительную мощность с отличной производительностью — 530 литров в минуту обеспечивают быстрый поток воздуха даже для самых требовательных задач. Ресивер на 100 литров делает модель невероятно вместительной, поэтому её можно использовать для длительных работ без частых перерывов на набор давления. Рабочее давление 10 бар позволит использовать компрессор для широкого спектра инструментов и процессов. Благодаря поршневому ременному типу привода компрессор гарантирует стабильную и надёжную работу. Четырёхтактный двигатель с питанием от аккумулятора принесёт дополнительную мобильность, а немаленький вес — 96,8 кг — подчеркивает солидную конструкцию, рассчитанную на долговечность и интенсивную нагрузку. Размеры (42 см ширина, 85 см высота) позволяют установить компрессор в профессиональной мастерской без потери рабочего пространства.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л - стоимость товара 51480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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