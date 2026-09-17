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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-260-50, 1500 Вт, 260 л/мин, 50 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-260-50, 1500 Вт, 260 л/мин, 50 л

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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-260-50, 1500 Вт, 260 л/мин, 50 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-260-50, 1500 Вт, 260 л/мин, 50 л
15 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1800
Высота, см
33
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
70
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х66х34
Вес, кг.
32

Описание товара Масляный компрессор ЗУБР КПМ-260-50, 1500 Вт, 260 л/мин, 50 л

Масляный компрессор ЗУБР объёмом ресивера 50 литров — отличный выбор для работы с типичными задачами по гаражу или мастерской. Благодаря производительности 260 л/мин он уверенно справляется с пневмоинструментом, покраской и подкачкой, а максимальное давление 8 бар делает устройство универсальным помощником. Коаксильный (прямой) привод гарантирует простоту обслуживания, а четырёхтактный двигатель на аккумуляторе — мобильность и лёгкий запуск. Несмотря на вместительность, компрессор не занимает много места (высота 33 см, ширина 70 см), а при весе 32 кг его удобно перемещать при необходимости. Масляная конструкция обеспечивает стабильную и долгую работу устройства по-настоящему профессионального уровня.



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Отзывы о товаре Масляный компрессор ЗУБР КПМ-260-50, 1500 Вт, 260 л/мин, 50 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1800
Высота, см
33
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
70
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный компрессор ЗУБР объёмом ресивера 50 литров — отличный выбор для работы с типичными задачами по гаражу или мастерской. Благодаря производительности 260 л/мин он уверенно справляется с пневмоинструментом, покраской и подкачкой, а максимальное давление 8 бар делает устройство универсальным помощником. Коаксильный (прямой) привод гарантирует простоту обслуживания, а четырёхтактный двигатель на аккумуляторе — мобильность и лёгкий запуск. Несмотря на вместительность, компрессор не занимает много места (высота 33 см, ширина 70 см), а при весе 32 кг его удобно перемещать при необходимости. Масляная конструкция обеспечивает стабильную и долгую работу устройства по-настоящему профессионального уровня.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Масляный компрессор ЗУБР КПМ-260-50, 1500 Вт, 260 л/мин, 50 л - этот товар вы можете купить по цене 15100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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