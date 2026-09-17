Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л
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Характеристики
Описание товара Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л
Компактный и мощный компрессор ЗУБР — идеальное решение для гаража, мастерской или любых задач на выезде. Его коаксильный (прямой) привод обеспечивает максимальную отдачу без лишних потерь, а производительность в 200 л/мин позволяет работать даже с требовательным инструментом. Объём ресивера 24 литра — оптимальный баланс между вместительностью и манёвренностью. Безмасляная конструкция делает обслуживание простым, а чистота подаваемого воздуха всегда гарантирована. При этом модель легко переносится благодаря весу 21 кг и компактным размерам (62?58 см). Питание от аккумулятора дарит свободу работы там, где нет доступа к электросети. Четырёхтактный двигатель — для стабильной и долгой работы без перегревов. Давление 8 Бар — уверенно справится с большинством бытовых и профессиональных задач.
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Отзывы о товаре Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л