Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Глубина реза
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 720 руб.
В наличии
Код товара: 741657
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
51 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х48х26
Вес, кг.
13.7
Описание товара Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится с резкой даже самых прочных материалов. Диск диаметром 350 мм обеспечивает глубокий рез до 125 мм — отличный вариант для крупных строительных задач. Двухтактный бензиновый двигатель и топливный бак объёмом 0,95 л позволяют работать автономно и не думать о частых дозаправках. Вес 10,3 кг обеспечивает баланс между устойчивостью и удобством, а компактный корпус позволит справляться с работой даже в ограниченном пространстве. Kraftool — выбор для тех, кому важна сила и надёжность.
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Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится с резкой даже самых прочных материалов. Диск диаметром 350 мм обеспечивает глубокий рез до 125 мм — отличный вариант для крупных строительных задач. Двухтактный бензиновый двигатель и топливный бак объёмом 0,95 л позволяют работать автономно и не думать о частых дозаправках. Вес 10,3 кг обеспечивает баланс между устойчивостью и удобством, а компактный корпус позволит справляться с работой даже в ограниченном пространстве. Kraftool — выбор для тех, кому важна сила и надёжность.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - этот товар вы можете купить по цене 51720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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