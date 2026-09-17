Top.Mail.Ru
Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 1
Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Глубина реза
125
  • Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 1
  • Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 720 руб. 
Начислим 828 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
51 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х48х26
Вес, кг.
13.7

Описание товара Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска

Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится с резкой даже самых прочных материалов. Диск диаметром 350 мм обеспечивает глубокий рез до 125 мм — отличный вариант для крупных строительных задач. Двухтактный бензиновый двигатель и топливный бак объёмом 0,95 л позволяют работать автономно и не думать о частых дозаправках. Вес 10,3 кг обеспечивает баланс между устойчивостью и удобством, а компактный корпус позволит справляться с работой даже в ограниченном пространстве. Kraftool — выбор для тех, кому важна сила и надёжность.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится с резкой даже самых прочных материалов. Диск диаметром 350 мм обеспечивает глубокий рез до 125 мм — отличный вариант для крупных строительных задач. Двухтактный бензиновый двигатель и топливный бак объёмом 0,95 л позволяют работать автономно и не думать о частых дозаправках. Вес 10,3 кг обеспечивает баланс между устойчивостью и удобством, а компактный корпус позволит справляться с работой даже в ограниченном пространстве. Kraftool — выбор для тех, кому важна сила и надёжность.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - этот товар вы можете купить по цене 51720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...