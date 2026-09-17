Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Глубина реза
145
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741654
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х48х26
Вес, кг.
16.75
Описание товара Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска
Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится даже с самыми твёрдыми материалами — режущий диск диаметром 400 мм и глубина реза до 145 мм позволяют уверенно работать с бетонными блоками, кирпичами и асфальтом. Компактный бак на 0,95 л даёт мобильность при переноске, а двухтактный двигатель гарантирует стабильную производительность и простоту обслуживания. Вес 10,6 кг делает этот инструмент сбалансированным — его удобно держать под контролем при продолжительных работах. Kraftool — надёжный выбор для строительства и ремонта.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
145
Страна производитель
Китай
Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится даже с самыми твёрдыми материалами — режущий диск диаметром 400 мм и глубина реза до 145 мм позволяют уверенно работать с бетонными блоками, кирпичами и асфальтом. Компактный бак на 0,95 л даёт мобильность при переноске, а двухтактный двигатель гарантирует стабильную производительность и простоту обслуживания. Вес 10,6 кг делает этот инструмент сбалансированным — его удобно держать под контролем при продолжительных работах. Kraftool — надёжный выбор для строительства и ремонта.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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