Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Глубина реза
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 650 руб.
В наличии
Код товара: 741652
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
56 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х45х26
Вес, кг.
15.65
Описание товара Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте
Бензорез Kraftool создан для работы там, где важна мощность и скорость. Надёжный двухтактный двигатель с внушительной мощностью 3,7 кВт позволяет с лёгкостью справляться даже с самыми твёрдыми материалами. Диск диаметром 350 мм обеспечивает уверенную резку, а глубина пропила 125 мм открывает широкие возможности для использования в строительстве и ремонте. Компактный топливный бак объёмом 0,95 л делает инструмент достаточно лёгким — вес всего 12 кг, так что работать с ним удобно и в ограниченном пространстве, и при длительных задачах. Такой бензорез станет незаменимым помощником на стройке и в профессиональном арсенале.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Бензорез Kraftool создан для работы там, где важна мощность и скорость. Надёжный двухтактный двигатель с внушительной мощностью 3,7 кВт позволяет с лёгкостью справляться даже с самыми твёрдыми материалами. Диск диаметром 350 мм обеспечивает уверенную резку, а глубина пропила 125 мм открывает широкие возможности для использования в строительстве и ремонте. Компактный топливный бак объёмом 0,95 л делает инструмент достаточно лёгким — вес всего 12 кг, так что работать с ним удобно и в ограниченном пространстве, и при длительных задачах. Такой бензорез станет незаменимым помощником на стройке и в профессиональном арсенале.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 56650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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