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Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 270 руб. 
Начислим 357 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741650
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин
22 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Размеры в упаковке, см
56х46х44
Вес, кг.
34.8

Описание товара Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин

Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин



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Отзывы о товаре Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин




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Характеристики
Бренд
STEHER
Описание
Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа бензиновая для грязной воды STEHER WPD-1300, 1300 л/мин – стоимость товара 22270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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