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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26,

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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 1
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 2
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 3
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 4
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 5
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 6
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 7
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 8
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 9
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 10
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
51
Частота вращения шпинделя, об/мин
2000
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 1
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 2
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 3
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 4
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 5
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 6
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 7
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 8
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 9
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 10
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 780 руб. 
Начислим 317 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26,
19 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
ключи, крепеж, вставка (6 шт.), шлифлента (100х610 мм, зерно 80), втулка (5 шт.), шлифовальный барабан (4 шт.)
Мощность, Вт
650
Диаметр диска
51
Частота вращения шпинделя, об/мин
2000
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
16 мм
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
410х510х460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х46
Вес, кг.
14.67

Описание товара Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26,

Шлифовальный осцилляционный шпиндельно-ленточный станок СШО-650Л предназначен для окончательной обработки шлифованием криволинейных и прямолинейных поверхностей, кромок и фасок деревянных заготовок путем вращательно-колебательных движений абразивной ленты или втулки. В зависимости от кривизны обрабатываемой поверхности подбирается диаметр абразивной втулки. Высокая эффективность при использовании оснастки с такой рабочей поверхностью достигается за счет осцилляции – вертикального перемещения вала – оно увеличивает линейную скорость абразива и предотвращает возникновение продольных царапин из-за дефектов оснастки. Ленточный узел имеет два обводных ролика разного диаметра, вокруг которых можно работать с вогнутыми поверхностями и прямой участок с металлической подложкой для плоских деталей из дерева. Движение ленты также происходит с осцилляцией, что повышает производительность и качество шлифования. Небольшие габариты и вес обеспечивают легкость размещения станка, а также рациональное



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26,




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
ключи, крепеж, вставка (6 шт.), шлифлента (100х610 мм, зерно 80), втулка (5 шт.), шлифовальный барабан (4 шт.)
Мощность, Вт
650
Диаметр диска
51
Частота вращения шпинделя, об/мин
2000
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
16 мм
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
410х510х460 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальный осцилляционный шпиндельно-ленточный станок СШО-650Л предназначен для окончательной обработки шлифованием криволинейных и прямолинейных поверхностей, кромок и фасок деревянных заготовок путем вращательно-колебательных движений абразивной ленты или втулки. В зависимости от кривизны обрабатываемой поверхности подбирается диаметр абразивной втулки. Высокая эффективность при использовании оснастки с такой рабочей поверхностью достигается за счет осцилляции – вертикального перемещения вала – оно увеличивает линейную скорость абразива и предотвращает возникновение продольных царапин из-за дефектов оснастки. Ленточный узел имеет два обводных ролика разного диаметра, вокруг которых можно работать с вогнутыми поверхностями и прямой участок с металлической подложкой для плоских деталей из дерева. Движение ленты также происходит с осцилляцией, что повышает производительность и качество шлифования. Небольшие габариты и вес обеспечивают легкость размещения станка, а также рациональное


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26, – стоимость товара 19780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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