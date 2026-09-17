Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3
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Характеристики
Описание товара Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3
Станок шлифовальный осциляционно-шпиндельный настольный ЗУБР СШО-500 предназначен для окончательной обработки шлифованием криволинейных и прямолинейных поверхностей, кромок и фасок деревянных заготовок путем вращательно-колебательных движений абразивной втулки. Набор барабанов и абразивных шлифовальных втулок входящих в комплект, позволяет подобрать оптимальную оснастку для обработки. Мощный коллекторный двигатель обеспечивает высокую частоту вращения шпинделя. Станок оптимален для работы с кромками, торцами и краями заготовок с вогнутым профилем. Высокая эффективность при использовании оснастки с такой рабочей поверхностью достигается за счет осцилляции – вертикального перемещения вала. Это увеличивает линейную скорость абразива и предотвращает возникновение продольных царапин из-за дефектов оснастки. Небольшие габариты и вес обеспечивают легкость размещения станка, а также рациональное хранение и транспортировку. В основании станка расположены ложементы для хранения всей оснастки.
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