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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3

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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 1
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 2
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 3
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 4
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 5
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 6
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 7
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 8
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 9
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
76
Частота вращения шпинделя, об/мин
2000
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 1
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 2
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 3
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 4
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 5
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 6
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 7
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 8
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 9
  • Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3
11 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Станок в сборе, шлифовальные барабаны - 5 шт., абразивные шлифовальные втулки - 6 шт., встакви стола - 6 шт., ключ, комплект крепежа, руководство по эксплуатации.
Мощность, Вт
500
Диаметр диска
76
Частота вращения шпинделя, об/мин
2000
Посадочный диаметр
16 мм
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
350х450х460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х40
Вес, кг.
13.69

Описание товара Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3

Станок шлифовальный осциляционно-шпиндельный настольный ЗУБР СШО-500 предназначен для окончательной обработки шлифованием криволинейных и прямолинейных поверхностей, кромок и фасок деревянных заготовок путем вращательно-колебательных движений абразивной втулки. Набор барабанов и абразивных шлифовальных втулок входящих в комплект, позволяет подобрать оптимальную оснастку для обработки. Мощный коллекторный двигатель обеспечивает высокую частоту вращения шпинделя. Станок оптимален для работы с кромками, торцами и краями заготовок с вогнутым профилем. Высокая эффективность при использовании оснастки с такой рабочей поверхностью достигается за счет осцилляции – вертикального перемещения вала. Это увеличивает линейную скорость абразива и предотвращает возникновение продольных царапин из-за дефектов оснастки. Небольшие габариты и вес обеспечивают легкость размещения станка, а также рациональное хранение и транспортировку. В основании станка расположены ложементы для хранения всей оснастки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Станок в сборе, шлифовальные барабаны - 5 шт., абразивные шлифовальные втулки - 6 шт., встакви стола - 6 шт., ключ, комплект крепежа, руководство по эксплуатации.
Мощность, Вт
500
Диаметр диска
76
Частота вращения шпинделя, об/мин
2000
Посадочный диаметр
16 мм
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
350х450х460 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Станок шлифовальный осциляционно-шпиндельный настольный ЗУБР СШО-500 предназначен для окончательной обработки шлифованием криволинейных и прямолинейных поверхностей, кромок и фасок деревянных заготовок путем вращательно-колебательных движений абразивной втулки. Набор барабанов и абразивных шлифовальных втулок входящих в комплект, позволяет подобрать оптимальную оснастку для обработки. Мощный коллекторный двигатель обеспечивает высокую частоту вращения шпинделя. Станок оптимален для работы с кромками, торцами и краями заготовок с вогнутым профилем. Высокая эффективность при использовании оснастки с такой рабочей поверхностью достигается за счет осцилляции – вертикального перемещения вала. Это увеличивает линейную скорость абразива и предотвращает возникновение продольных царапин из-за дефектов оснастки. Небольшие габариты и вес обеспечивают легкость размещения станка, а также рациональное хранение и транспортировку. В основании станка расположены ложементы для хранения всей оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500 Вт, 76 ? 115, диаметр 13, 19, 26, 3 – стоимость товара 11880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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