Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П750, 750 Вт, 13 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Диаметр диска
13
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб.
В наличии
Код товара: 741604
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Станок сверлильный, ключи, зажим, рукоятка, защитное стекло, крепеж, упор
Мощность, Вт
750
Диаметр диска
13
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
15 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
320х260х630 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х34х23
Вес, кг.
10.6
Описание товара Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П750, 750 Вт, 13 мм
Станок сверлильный ЗУБР ВСС-П750, предназначен для сверления отверстий в заготовках из различных материалов. Быстрозажимные тиски позволяют надёжно фиксировать даже круглые заготовки, обеспечивая высокую точность выполняемых отверстий. Лазерный указатель точно указывает точку вхождения сверла в материал, обеспечивая быстрое получение точного результата. Электронная регулировка частоты вращения шпинделя. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок сверлильный - 1 шт. Основание - 1 шт. Прижим заготовки - 1 шт. Ключ патрона - 1 шт. Защитное стекло - 1 шт. Крепёжный набор - 1 шт. Упор - 1 шт. Рукоятка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Комплектация
Станок сверлильный, ключи, зажим, рукоятка, защитное стекло, крепеж, упор
Мощность, Вт
750
Диаметр диска
13
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
15 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
320х260х630 мм
Страна производитель
Китай
Станок сверлильный ЗУБР ВСС-П750, предназначен для сверления отверстий в заготовках из различных материалов. Быстрозажимные тиски позволяют надёжно фиксировать даже круглые заготовки, обеспечивая высокую точность выполняемых отверстий. Лазерный указатель точно указывает точку вхождения сверла в материал, обеспечивая быстрое получение точного результата. Электронная регулировка частоты вращения шпинделя. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок сверлильный - 1 шт. Основание - 1 шт. Прижим заготовки - 1 шт. Ключ патрона - 1 шт. Защитное стекло - 1 шт. Крепёжный набор - 1 шт. Упор - 1 шт. Рукоятка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П750, 750 Вт, 13 мм - по цене 10380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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