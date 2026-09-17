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Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 080 руб. 
Начислим 722 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741601
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм
45 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, м
1.67х0.65х0.6
Вес, кг.
74

Описание товара Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм

Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм



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Отзывы о товаре Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 45080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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